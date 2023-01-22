Илон Маск четырьмя словами поддержал российского хоккеиста Проворова

Скандал вокруг российского хоккеиста Ивана Проворова, выступающего в НХЛ продолжается разрастаться. Американцы грозятся выгнать спортсмена из страны только за его позицию и веру, однако у него появился неожиданный союзник – Илон Маск.
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