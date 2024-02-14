Шайба Кучерова помогла «Тампе» обыграть «Бостон»

«Тампа-Бэй» не выезде и в серии буллитов дожала «Бостон Брюинз». В ночь на 14 февраля в Бостоне (штат Массачусетс, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Бостон Брюинз» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг».