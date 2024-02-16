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Самые ядовитые грибы России. Инфографика

Самые ядовитые грибы России. Инфографика

В России сравнительно немного ядовитых видов грибов, а смертельно ядовитыми считаются только бледная поганка и сходные с ней виды, например, белая поганка (также известна как мухомор вонючий) и весенняя поганка (или весенний мухомор).

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