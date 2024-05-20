Губернатор внес изменения в закон о поддержке многодетных семей в Саратовской области

Власти Саратовской области приняли решение увеличить материальную помощь многодетным семьям. Это стало возможным благодаря вышедшему ранее указу Президента Российской Федерации, который предусматривает увеличение размера выплат на приобретение школьной одежды, спортивного инвентаря и обуви для детей до 5000 рублей с возможностью индексации начиная с 1 июля 2024 года.
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