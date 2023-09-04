Наш потерянный мир

34 150 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Какая  мерзость- строить  АЭС врагу за свой счёт, а потом выдавать это за достижение России!Путин заявил, что...
  • Владимир Алтайцев
    Россия  не принимает участие, а строит АЭС на  свои деньги в надежде на то, что Турция  когда-то, возможно, может быт...Путин заявил, что...
  • ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
    Я второй день с горшка не схожу и из тубзика боюсь вылазить , вдруг с космоса янки что-то сбросят типа хохлятского калаГлава ВКС США: во...

Глава ВКС США: война в космосе будет более разрушительной, чем на Земле

Глава ВКС США: война в космосе будет более разрушительной, чем на Земле

Командующий космическими силами США Ченс Солтцман заявил, что внеземная война может стать гораздо более разрушительной, чем традиционная воздушная, морская или наземная, и в Соединенных Штатах разрабатывают план по недопущению подобного конфликта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Elena Dmitrieva
Кроме этих ублюдков о войне в космосе никто не говорит. Значит, эти твари уже и на это готовы, прикрываясь как обычно лживыми уверениями
Ответить
23 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Я второй день с горшка не схожу и из тубзика боюсь вылазить , вдруг с космоса янки что-то сбросят типа хохлятского кала
Ответить
22 час.

Картина дня

наверх