Евродепутат отказался участвовать в грабеже российских €35 млрд для Киева

Резко раскритиковал одобрение Украине кредита в размере €35 млрд (3,65 трлн руб.) с погашением за счет доходов от замороженных российских активов депутат Европарламента из Польши от «Конфедерации» Гжегож Браун 22 октября, сообщает Wolnosc.