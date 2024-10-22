Евродепутат отказался участвовать в грабеже российских €35 млрд для Киева

Резко раскритиковал одобрение Украине кредита в размере €35 млрд (3,65 трлн руб.) с погашением за счет доходов от замороженных российских активов депутат Европарламента из Польши от «Конфедерации» Гжегож Браун 22 октября, сообщает Wolnosc.
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