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ЦБ предложил россиянам выбрать символы для новой тысячной купюры

Банк России проведет народное голосование за символы для новой тысячной банкноты, сообщил ЦБ. Новый дизайн банкноты будет посвящен Приволжскому федеральному округу, в голосовании примут участие достопримечательности, «которые имеют наибольшую ценность не только для приволжских регионов, но и для России в целом».

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