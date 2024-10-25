ЦБ предложил россиянам выбрать символы для новой тысячной купюры

Банк России проведет народное голосование за символы для новой тысячной банкноты, сообщил ЦБ. Новый дизайн банкноты будет посвящен Приволжскому федеральному округу, в голосовании примут участие достопримечательности, «которые имеют наибольшую ценность не только для приволжских регионов, но и для России в целом».