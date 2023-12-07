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ФСБ предостерегла четырёх волгоградцев от государственной измены

ФСБ предостерегла четырёх волгоградцев от государственной измены

Двое мужчин и две женщины, живущие в Волгоградской области, пытались сотрудничать с ВСУ.Управление ФСБ по Волгоградской области вынесло четырём гражданам предостережение о недопустимости действий, создающих условия для государственной измены.

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