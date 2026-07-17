Aston Martin ищет новое финансирование под залог активов

Британский производитель люксовых автомобилей Aston Martin Lagonda Global Holdings ведет переговоры с несколькими инвестиционными фондами, включая HPS Investment Partners, принадлежащий BlackRock, о привлечении дополнительного финансирования.
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