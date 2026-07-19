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Царьград

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Глава Новороссийска объявил о возможной атаке беспилотников

Глава Новороссийска объявил о возможной атаке беспилотников

В Новороссийске объявлена угроза атаки беспилотников, сообщил глава города Андрей Кравченко. Предупреждение появилось в его Telegram-канале, призвав жителей к бдительности и готовности к возможным действиям.

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