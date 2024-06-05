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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Епанчинцев о Гребенкине: «Очень одаренный мальчик практически без слабых мест, который не любит проигрывать. Физически он очень крепкий»

Тренер работал с нападающим в «Амуре». – За счет чего при вас в Хабаровске произошел такой всплеск у Гребенкина, Дубакина и Лихачева? – Тот же Гребенкин – очень одаренный мальчик практически без слабых мест, который не любит проигрывать.

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