Епанчинцев о Гребенкине: «Очень одаренный мальчик практически без слабых мест, который не любит проигрывать. Физически он очень крепкий»

Тренер работал с нападающим в «Амуре». – За счет чего при вас в Хабаровске произошел такой всплеск у Гребенкина, Дубакина и Лихачева? – Тот же Гребенкин – очень одаренный мальчик практически без слабых мест, который не любит проигрывать.