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Царьград

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Названы новые сроки окончания ремонта у Архангельского ЗАГСа

Названы новые сроки окончания ремонта у Архангельского ЗАГСа

В Архангельске полным ходом идут работы по благоустройству ЗАГСа, которые должны были закончиться ещё 31 октября 2024 года.

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