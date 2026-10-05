SHOT: в Москве пенсионерка попала в больницу после советов от ИИ

В Москве 68-летняя женщина приготовила напиток «для здоровья» по совету ИИ и попала в больницу. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.
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