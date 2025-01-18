Кайрен Уилсон пробился в полуфинал на турнире Masters 2025

Чемпион мира Кайрен Уилсон одолел бельгийца Луку Бреселя в четвертьфинале турнира Мастерс 2025, сообщает WST Кайрен Уилсон (фото: WST)Все Новости и результаты турнира Masters 2025 Результаты, турнирная таблица турнира Masters 2025 Расписание трансляции - 1/2 финала Расписание трансляции - 1/4 финала Расписание трансляции - 1/8 финала Видео - 1/4 финала Видео - 1/8 финала Все Видео турнира Голосования по турниру Кайрен Уилсон с травмой лодыжки обыграл Луку Бреселя со счетом 6-4 в захватывающем четвертьфинале.