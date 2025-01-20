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Автобус-мститель наказал подрезавшую его у остановки иномарку

Автобус-мститель наказал подрезавшую его у остановки иномарку

В Новосибирске автобус четыре раза въехал в иномарку из мести. В Новосибирске 15 января недалеко от автобусной остановки «Таловая» произошло ДТП с участием пассажирского транспорта – автобус четыре раза въехал в «зад» иномарке.

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