Автобус-мститель наказал подрезавшую его у остановки иномарку

В Новосибирске автобус четыре раза въехал в иномарку из мести. В Новосибирске 15 января недалеко от автобусной остановки «Таловая» произошло ДТП с участием пассажирского транспорта – автобус четыре раза въехал в «зад» иномарке.
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