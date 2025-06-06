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Царьград

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Денежная база снизилась до 18 трлн рублей: отчет Банка России

Денежная база снизилась до 18 трлн рублей: отчет Банка России

Банк России сообщил о сокращении денежной базы в узком определении до 18 032,2 млрд рублей к 30 мая. За неделю показатель снизился на 0,33%, что составило 59,6 млрд рублей.

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