Игрок женской команды «Зенита» Куропаткина назвала самых симпатичных футболистов РПЛ

Полузащитник «Зенита» и сборной России Вероника Куропаткина ответила на вопрос о том, кого из футболистов в РПЛ считает самыми красивыми, а также высказалась о капитане мужской команды питерцев Артеме Дзюбе.
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