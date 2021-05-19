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Игрок женской команды «Зенита» Куропаткина назвала самых симпатичных футболистов РПЛ

Игрок женской команды «Зенита» Куропаткина назвала самых симпатичных футболистов РПЛ

Полузащитник «Зенита» и сборной России Вероника Куропаткина ответила на вопрос о том, кого из футболистов в РПЛ считает самыми красивыми, а также высказалась о капитане мужской команды питерцев Артеме Дзюбе.

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