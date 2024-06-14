Гений про злодейства Вот скажите мне, с каким таким визитом может отправиться в Грузию армянский политик? Почему ему не сидится в Армении в такое тревожное для страны время? Там опять резвится оппозиция и на улицах творится черт знает что.
Армянского политика не пустили в Грузию
Комментарии
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Велес Rus
Одна хуета едет к другой. Вопрос ??? Что такое хуета и какая лучше? Может у кого нос круче?
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7 час.
Аршак Меликджанян
ещё один дебил, ещё одной дебильной партии.
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6 час.
Надежда
Ну, а что, глава эуропейской партии хотел поддержать грузинскую оппу, там же такие же русофобы, как и он сам)
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1 час.
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