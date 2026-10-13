Секрет Су-34 оказался не там, где думали: оружейный эксперт разобрал конструкцию Российский Су-34 устроен иначе, чем американский F-15E.
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