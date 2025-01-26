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Соцсети правительства Орловской области начнут использовать разговорную речь

Соцсети правительства Орловской области начнут использовать разговорную речь

Губернатор Клычков утвердил порядок обеспечения создания и ведения официальных страниц правительства, органов исполнительной власти специальной компетенции Орловской области и подведомственных им организаций в социальных сетях.

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Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
А до этого они на чем говорили?
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