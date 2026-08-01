Wichita Man Sues City To Rip Out Its 200-Camera Flock Dragnet A Wichita machinist, Mason Grimmett, sued his own city this week, arguing that the roughly 200 Flock license-plate readers the police department has bolted around town amount to warrantless dragnet surveillance forbidden by the Kansas Constitution.
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