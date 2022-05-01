В Касимове мужчину обвиняет в изнасиловании девушки

Касимовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области в отношении местного жителя, 1984 года рождения, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, возбуждено уголовное дело об изнасиловании (ч.
Касимовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области в отношении местного жителя, 1984 года рождения, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, возбуждено уголовное дело об изнасиловании (ч.
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