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В Касимове мужчину обвиняет в изнасиловании девушки

В Касимове мужчину обвиняет в изнасиловании девушки

Касимовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области в отношении местного жителя, 1984 года рождения, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, возбуждено уголовное дело об изнасиловании (ч.

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