Новый глава МИД Украины Сибига призвал снять ограничения для ударов вглубь РФ

А

Александр24

Да убейте вы эту тварь! Неужели у нас нет диверсантов-исполнителей? Дождёмся, когда Америка этим фашистам и ядерное оружие даст. Сначала тактическое - Европу им не жалко, а на Америку мы, естественно, побоимся напасть. Всё к тому идёт. Вспомните, сколько времени на Западе шли дискуссии - давать или не давать хохлам летальное оружие? Чем кончилось? Также будет и с ядерным оружием. А ракетами бить и до Кремля разрешат на 100%, немного осталось ждать.