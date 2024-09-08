Политика как он...
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Политика как она есть

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Новый глава МИД Украины Сибига призвал снять ограничения для ударов вглубь РФ

Новый глава МИД Украины Сибига призвал снять ограничения для ударов вглубь РФ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал страны Запада снять все ограничения по ударам вглубь России поставленным дальнобойным оружием.

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Комментарии
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А
Александр24
Да убейте вы эту тварь! Неужели у нас нет диверсантов-исполнителей?  Дождёмся, когда Америка этим фашистам и ядерное оружие даст. Сначала тактическое - Европу им не жалко, а на Америку мы, естественно, побоимся напасть. Всё к тому идёт. Вспомните, сколько времени на Западе шли дискуссии - давать или не давать хохлам летальное оружие? Чем кончилось? Также будет и с ядерным оружием. А ракетами бить и до Кремля разрешат на 100%, немного осталось ждать.
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12 час.
Житель Империи
На Ближнем востоке много американских военных баз, а хуситы сейчас ух какие злые…
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10 час.
Генрих
Ляяя, аж зло берет...ни в  одного хохломинистра ни пуля ни ракета не попала... А вот с хрена ли так??? Они заговоренные что ли?
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9 час.

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