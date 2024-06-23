Бывший украинский десантник Змей убил двух бойцов ВСУ и сжег их пикап

Бывший солдат десантно-штурмовой бригады ВСУ, который теперь служит в батальоне Добровольческого корпуса имени Максима Кривоноса, Алексей Подгорецкий с позывным “Змей”, рассказал о своем непростом боевом пути.
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