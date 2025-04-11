Когда отпустят мобилизованных: Почему семьи мобилизованных до сих пор ждут ответа от Минобороны

Вернут ли мужчин к лету?: Что скрывается за первым заявлением Путина о замене солдат 25 марта 2025 года Владимир Путин впервые публично затронул тему возвращения военнослужащих, призванных осенью 2022-го.
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