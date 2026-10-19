В Туле суд рассмотрит дело курьера мошенников, обманувших пенсионеров на 2,5 млн рублей.В Туле суд рассмотрит дело курьера мошенников, обманувших пенсионеров на 2,5 млн рублей.
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