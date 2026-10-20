Боец ВСУ в форме с символикой СС получил награду имени командира УПА Награждение украинского военного Кобзаренко в очередной раз затронуло болезненную для Польши тему – прославление деятелей, связанных с Волынской резнёй.
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Они же на Западе все говорят, что в 404 нет нацизма!