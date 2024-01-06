Корабли четырех флотов и Каспийской флотилии зрелищно поборолись за 38 призов Главкома ВМФ

Экипажи надводных кораблей всех флотов и Каспийской флотилии Военно-морского флота России продемонстрировали успешное применение ракетного оружия и артиллерии для нанесения ударов по воздушным, морским, береговым и наземным целям, что стало одним из качественных показателей их боевой подготовки.