СКР нашел связь между терактом в «Крокусе» и спецоперацией на Украине

Следователи изучили мобильные телефоны обвиняемых в совершении теракта в «Крокус сити холле». Обнаруженные данные могут говорить о связи между нападением на концертный зал и проведением специальной военной операции на Украине, сообщил Следственный комитет России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии