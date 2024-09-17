В Приморском крае два человека скончались на работе

В Приморье два человека пожаловались на самочувствие, находясь на работе, после чего скончались. Об этих и других несчастных случаях рассказали в пресс-службе Федерации профсоюзов Приморского края, сообщает PRIMPRESS.
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