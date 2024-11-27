У Китая всё своё. Группа компаний из Поднебесной работает над сетевым протоколом Global Scheduling Ethernet — конкурентом Ultra Ethernet

Несколько китайских технологических компаний представили несколько чипов, которые будут поддерживать Global Scheduling Ethernet (GSE) — сетевой протокол, разработанный в качестве альтернативы Ultra Ethernet.
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