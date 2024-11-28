«Новая тысяча»: в России запускают голосование за дизайн 1000-рублевой купюры

МОСКВА, 28 ноября, ФедералПресс. В Национальном центре «Россия» состоялось открытое заседание Консультативного совета по банкнотам Банка России, на котором обсуждались символы для оборотной стороны новой 1000-рублевой банкноты, посвященной Приволжскому федеральному округу.
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