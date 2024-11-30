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Bloomberg указал на сильный сигнал Зеленского по отказу от территорий

Bloomberg указал на сильный сигнал Зеленского по отказу от территорий

TASS/Zuma Президент Украины Владимир Зеленский заявлением о "зонтике НАТО" подал главный сигнал о том, что готов закончить боевые действия в стране без возврата ее территорий, сообщает 29 ноября Bloomberg.

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