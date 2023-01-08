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Минобороны сообщило о возмездии за удар ВСУ по Макеевке, во время которого, по последним данным ведомства, погибли 89 российских военнослужащих

Минобороны сообщило о возмездии за удар ВСУ по Макеевке, во время которого, по последним данным ведомства, погибли 89 российских военнослужащих

﻿﻿Министерство обороны объявило ответный удар за удар ВСУ по Макеевке, где по последним данным ведомства погибли 89 российских военнослужащих В ответ на нападение на пункт временной дислокации российских военнослужащих в Макеевке была проведена ответная операция - в результате массированного ракетного удара по пунктам временной дислокации ВСУ в Краматорске, более Погибли 600 украинских военнослужащих, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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