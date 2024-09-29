Ганзейский когг. История продолжается

«Псалтирь Латрелла», 1325–1335 гг. Очень условное изображение средневекового судна. Британская библиотека, Лондон Как после прохождения корабля, идущего по волнующейся воде, невозможно найти следа, ни стези дна его в волнах.
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