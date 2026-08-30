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Экранный герой без военного прошлого: судьба Николая Олялина, его главный триумф и личная победа

Экранный герой без военного прошлого: судьба Николая Олялина, его главный триумф и личная победа

Высокий, статный, с резкими чертами лица и тяжелым, пристальным взглядом — в советские годы актера Николая Олялина безоговорочно принимали за бывалого фронтовика.

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