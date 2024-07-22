В мобильном приложении "Mой ID" появился новый функционал для владельцев домашних животных

В мобильном приложении Mой ID появились новые функции для владельцев домашних животных. Теперь пользователи могут получить доступ к информации о лечении и вакцинации домашних животных, а также возможность записаться на прием к ветеринару через портал mos.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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