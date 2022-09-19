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В ЕС не исключили санкции против российской платежной системы «Мир»

В ЕС не исключили санкции против российской платежной системы «Мир»

Пресс-секретарь ЕС Питер Старно заявил, что Евросоюз не исключает введения санкций против российской платежной системы "Мир", если Москва не прекратит свою СВО на Украине.

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