В Индии завершился сезон муссонов с превышением нормы осадков на 63%

Юго-западный муссон официально ушел из столицы Индии Дели, 2 октября пишет газета Indian Express. Согласно данным Метеорологического департамента Индии, сезон завершился с превышением нормы осадков на 63%, общим количеством 1029,9 мм, что значительно превышает средний показатель.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии