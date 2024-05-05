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Лукоянов может покинуть «Ак Барс». Форвард провел 13 сезонов в составе клуба

Об этом сообщает Metaratings. В сезоне-2023/24 нападающий сыграл 64 матча в регулярном чемпионате и набрал 16 (9+7) очков.

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