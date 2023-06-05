Этот таинственн...
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Свежие комментарии
Владимир Евтушенко
какой гигантский труд вложен в них.
Лунмынь
Boris Max
Ну правильно... не можем доказать, давай приравняем к цирковому фокусу...
Почему все больше...
Россиянин
Просто мешки с песком. Со временем, этот песок мминерализовался. Вот и вся премудрость полигональной кладки.
Древняя каменная ...
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Вселенная притворяется индивидуальностью
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