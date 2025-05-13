Госдума рассмотрит закон о защите детей от мошенников: Что изменится

В России могут запретить подросткам самостоятельно выпускать банковские карты.13 мая Госдума начнёт рассматривать законопроект, направленный на защиту детей от влияния мошенников: несовершеннолетним могут запретить выпускать банковские карты без ведома родителей.
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