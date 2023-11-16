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Ракетное соединение в Оренбургской области переходит на ракетный комплекс «Авангард»

Ракетное соединение в Оренбургской области переходит на ракетный комплекс «Авангард»

Ракетный комплекс «Авангард» вскоре полностью заменит вооружение в одном из ракетных соединений, расположенных в Оренбургской области.

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