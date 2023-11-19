Стакан манки и 2 стакана кефира! Приготовь очень вкусный десерт из ничего.

Манник на кефире «Зебра» — это домашний пирог из бюджетных продуктов, который очень легко готовить. А вариант полосатого украшения еще и будет радовать глаз, ведь, несмотря на свою простоту, такая выпечка выглядит очень изысканно.
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