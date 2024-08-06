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Аббас: Палестина не отказывалась от переговоров с Израилем

Аббас: Палестина не отказывалась от переговоров с Израилем

Путь к урегулированию палестино-израильского конфликта лежит через политическое решение, которое основано на международных резолюциях, при этом именно Израиль отказывается от мирного пути прекращения конфликта.

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