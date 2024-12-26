Забрали четыре миллиона: кто из звезд стал новой жертвой мошенников

Мошенники продолжают атаковать российских знаменитостей. Как народная артистка РФ Раиса Рязанова отдала неизвестным четыре миллиона рублей? И какие шокирующие подробности рассказал один из задержанных по делу актрисы? Что за новые способы обмана используют аферисты? Кто еще из звезд пострадал от их действий? И чем закончился суд Ларисы Долиной за собственную квартиру? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».
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