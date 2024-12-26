Забрали четыре миллиона: кто из звезд стал новой жертвой мошенников

Aлексей Boubnov

Потеряла 200 млн рублей!? И не жалко ни хрена. Вот о том что мошенники оттяпали деньги у Звезды написана и, не одна, грандиозная статья. А вот о том что, кто то из Звездей пожертвовал на богоугодное дело - ни слова. Да на это пусть быдло сбрасывается, а Звездям вечеринки не на что закатывать...