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Забрали четыре миллиона: кто из звезд стал новой жертвой мошенников

Забрали четыре миллиона: кто из звезд стал новой жертвой мошенников

Мошенники продолжают атаковать российских знаменитостей. Как народная артистка РФ Раиса Рязанова отдала неизвестным четыре миллиона рублей? И какие шокирующие подробности рассказал один из задержанных по делу актрисы? Что за новые способы обмана используют аферисты? Кто еще из звезд пострадал от их действий? И чем закончился суд Ларисы Долиной за собственную квартиру? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

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Комментарии
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Aлексей Boubnov
Потеряла 200 млн рублей!? И не жалко ни хрена. Вот о том что мошенники оттяпали деньги у Звезды написана и, не одна, грандиозная статья. А вот о том что, кто то из Звездей пожертвовал на богоугодное дело - ни слова. Да на это пусть быдло сбрасывается, а Звездям вечеринки не на что закатывать...
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