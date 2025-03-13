Страна и люди
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Страна и люди

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Боевые действия на Украине фактически представляют собой войну НАТО против России

Боевые действия на Украине фактически представляют собой войну НАТО против России

Боевые действия на Украине фактически представляют собой войну НАТО против России (с) ТрампТрамп заявил (я знаю, все "любят" этот оборот), что делегация США отправилась в Россию, для обсуждения с руководством РФ возможности заключения перемирия.

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Комментарии
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Eduard
Причем те страны которые передают Украине оружие,пытаются на Украине играть роль &quot;миротворцев&quot;! Как вам шоу?
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19 час.
Eduard
&quot;Миротворцы&quot; передающие оружие стране где был переворот,где сбили боинг с гражданами Европы и Малайзии!
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19 час.
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