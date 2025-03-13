Боевые действия на Украине фактически представляют собой войну НАТО против России (с) ТрампТрамп заявил (я знаю, все "любят" этот оборот), что делегация США отправилась в Россию, для обсуждения с руководством РФ возможности заключения перемирия.
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