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Закон, порядок, государство

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Сотрудники полиции в Тамбовской области в Мичуринском государственном аграрном университете провели акцию «Чистое поколение»

В рамках всероссийской оперативно-профилактической операции «Чистое поколение» управлением по контролю за оборотом наркотиков совместно с ОМВД России по г.

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