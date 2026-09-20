Дикиджи рассказал, что ему больше нравится русскоязычный вариант музыки в произвольной программе

Российский фигурист Владислав Дикиджи рассказал, что предпочитает русскоязычный вариант музыки в произвольной программе.
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