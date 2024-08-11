Киев зря надеялся, что с Харьковского направления «северян» перебросят в Курск

Александр КОЦ2 дня назад 3,9K прочитали Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев предположил, что командование украинской армии атакой из Сумской области на Курскую пытается вытянуть российские силы из соседней Харьковщины, где у украинских вооруженных формирований никак не получается отбить занятые ранее российскими силами поселки.
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